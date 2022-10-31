В Адыгее формируют соцпаспорта семей участников спецоперации

В настоящее время социальными службами проводится анкетирование семей мобилизованных жителей республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее формируют социальные паспорта семей участников спецоперации. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

- В настоящее время социальными службами проводится анкетирование таких семей для выявления проблем и оказания адресной помощи, - рассказал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Помимо единовременной выплаты для мобилизованных жителей республики, их детям доступно бесплатное питание в школах и колледжах. Также отменена плата за посещение детсадов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в регионе оказывают постоянную поддержку бойцам. Ассоциация народных промыслов и ремесел Адыгеи вместе с Союзом женщин РА приступила к пошиву дождевиков и спальных мешков для военнослужащих.