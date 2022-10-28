Адыгея оказывает постоянную помощь бойцам. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Администрация республики Адыгея на постоянной основе оказывает меры поддержки мобилизованных граждан. Специально-обученные люди продолжают беседовать с семьями бойцов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял решение выплачивать мобилизованным и добровольцам по 100 тысяч рублей. К слову, выплаты единовременные.

Меры поддержки мобилизованных граждан в Адыгее

Для того чтобы получить деньги, необходимо написать заявление в военкомате. К нему нужно приложить копию ИНН, копию регистрации по месту пребывания в Адыгее, копию паспорта и реквизиты банковского счета. Выплата поступит на счет в течение двух дней после подачи заявления.

-Помимо предоставления единовременных выплат, сопровождаем семьи военнослужащих в решении различных проблем, - заявил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи вручил в каждом муниципалитете создать рабочие группы. Специалисты будут формировать социальные паспорта семей мобилизованных граждан. Соцслужбы выявляют проблемы и оказывают всю необходимую помощь.

Также дети мобилизованных граждан Адыгеи и добровольцев могут бесплатно питаться в школах. Отменяется и родительская плата за посещение детских садов.

- Сегодня в военкомат направлена очередная партия обмундирования военнослужащих: рюкзаки, рации, ретрансляторы, спальные мешки, теплоизоляционные коврики, - рассказал Мурат Кумпилов.

Адыгея оказывает постоянную помощь бойцам и в рамках гуманитарных акций «Единой России». Ассоциация народных промыслов и ремесел Адыгеи вместе с Союзом женщин РА приступила к пошиву дождевиков и спальных мешков для военнослужащих.

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