Девочку с травмами доставили в больницу Фото: ОГИБДД Абинского района

На Кубани в ДТП пострадал 6-летний ребенок. Авария произошла в Абинском районе, сообщили в пресс-службе ОГИБДД муниципалитета.

Предварительно, накануне ближе к 15:00 на трассе Абинск - Варнавинское водохранилище водитель ВАЗ 21043 не справился с управлением. После этого машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии пострадала 6-летняя девочка.

- Несовершеннолетнего пассажира с травмами доставили в ЦРБ Абинска, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Абинскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Усть-Лабинском районе в перевернувшейся легковушке погибла 53-летняя пассажирка. Еще одну женщину с травмами госпитализировали.