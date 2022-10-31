Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 13:30

В Сочи завершились переговоры президента России и премьер-министра Армении

Встреча длилась больше часа
Ангелина НАЗАРЧУК
Завершилась встреча с премьером Армении.

Завершилась встреча с премьером Армении.

В Сочи прилетели премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они приехали на курорт для того, чтобы встретиться с главой России Владимиром Путиным. Накануне завершилась встреча с премьером Армении.

Сообщается, что Путин с Пашиняном вел переговоры больше часа. Главы обсуждали ход реализации трехсторонней договоренности.

Ранее сообщалось, что лидеры России, Азербайджана и Армении поднимут вопрос дальнейшего взаимодействия по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.