В Сочи завершились переговоры президента России и премьер-министра Армении

Завершилась встреча с премьером Армении.

В Сочи прилетели премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они приехали на курорт для того, чтобы встретиться с главой России Владимиром Путиным. Накануне завершилась встреча с премьером Армении.

Сообщается, что Путин с Пашиняном вел переговоры больше часа. Главы обсуждали ход реализации трехсторонней договоренности.

Ранее сообщалось, что лидеры России, Азербайджана и Армении поднимут вопрос дальнейшего взаимодействия по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.