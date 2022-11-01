Переговоры президентов России и Азербайджана длились больше двух часов в Сочи

Благодаря трехсторонней встречи в Сочи улучшится и нормализуется ситуация в Закавказье. Фото: администрация Сочи

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Главы беседовали тет-а-тет на протяжении 2 часов 20 минут. Путин вел переговоры с Алиевым до начала трехстороннего саммита.

-Российский миротворческий контингент как подобает выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе, - сообщил во время встречи Владимир Путин.

Глава Азербайджана заявил, что благодаря трехсторонней встречи в Сочи улучшится и нормализуется ситуация в Закавказье.

Ранее сообщалось, что в Сочи завершились переговоры президента России и премьер-министра Армении.