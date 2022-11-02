Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель «Нивы» насмерть сбил 59-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне в Славянском районе. 44-летний водитель ВАЗ 21213 проезжал ближе к 18:30 в поселке Прибрежном. Предварительно, на дороге сидел 59-летний мужчина, который не собирался переходить проезжую часть. Не заметив человека, водитель «Нивы» сбил его.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымском районе водитель насмерть сбил 64-летнюю женщину и уехал с места ДТП. Его личность устанавливают.