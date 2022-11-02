Водитель сбил девочку, которая неожиданно выбежала из-за припаркованной машины Фото: пресс-служба ОГИБДД по Абинскому району

На Кубани водитель иномарки сбил 12-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Абинскому району.

ДТП произошло накануне в станице Холмской. 12-летняя девочка неожиданно вышла из-за припаркованного автомобиля, чтобы перебежать дорогу в неположенном месте. В это время проезжавший здесь водитель Mazda, не заметив школьницу, сбил ее.

- В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в ЦРБ Абинска, - сообщили в пресс-службе районного ОГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Славянском районе водитель «Нивы» насмерть сбил 59-летнего мужчину. Пешеход сидел на дороге.