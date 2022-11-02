Ребята начнут учебу со второй четверти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 50 детей из новых регионов РФ пойдут в школы Темрюкского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В муниципалитет вместе с родными приехали 174 ребенка, 53 из которых уже учатся в школе. Все прибывшие в Темрюкский район жители Херсонской и Запорожской областей находятся в пункте размещения, который создали в одном из отелей.

Школьники начнут учиться уже со второй четверти, которая стартует 7 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в школах Анапы начали учиться более 500 детей из новых регионов РФ. Ребята поступили по заявлениям родителей.