На Кубани проводят патриотические акции в честь Дня народного единства. Фото: администрации региона.

Краснодарский край, как и другие регионы России, отмечает День народного единства. В честь этого для кубанцев приготовили обширную программу мероприятий. На всей территории региона организуют свыше двух тысяч концертов, выставок, спортивных состязаний и других тематических мероприятий.

Главные события состоятся в краевой столице на Пушкинской площади. Здесь горожане смогут выполнить нормативы «ГТО» и, показав достойные результаты, получить значок.

- Также на площади проведут краевые соревнования по воркауту в дисциплине «Фристайл», - рассказывают в краевой администрации. - А еще устроят показательные мастер-классы от атлетов, в числе которых чемпионы России и мира.

В День народного единства все желающие краснодарцы смогут присоединиться к патриотической акции «Письмо на фронт».

- На площади проведут тематический концерт, на котором выступят солисты мужского вокального ансамбля Донецкой филармонии, - добавляют в администрации Краснодарского края.

А тем временм в муниципалитетах откроют 143 площадки, где жители могут записать видеоролики-поздравления для военнослужащих и мобилизованных.

- В ряде муниципальных образований здания подсветят в цвета российского флага, - рассказывают в администрации региона. - Запланированы и проведение авто- и велопробеги, выездные выступления в воинских частях.

Кстати, в учреждениях культуры 4 ноября пройдет «Ночь искусств». Жители Кубани смогут посетить различные выставки, а также принять участие в кинопоказах и лекториях. Полную программу можно посмотреть здесь.

Также 4 ноября в городах и районах края организуют 275 выставок, 228 тематических концертных программ, 17 ярмарок с продукцией и товарами местных производителей. В городах и станицах будут работать 62 точки по раздаче волонтерами лент-триколор, флажков России и воздушных шаров.