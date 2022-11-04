Всего 4 ноября в Краснодарском крае пройдет более двух тысяч тематических мероприятий.

В Краснодаре 4 ноября пройдет краевой концерт в честь Дня народного единства. Его устроят на Пушкинской площади. Официальный старт дадут в 14:00. Как уточняется, для жителей и гостей кубанской столицы выступят ведущие коллективы Кубани.

- Специальным гостем станет мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

А еще на площади с раннего утра открыта ярмарка-выставка, на которой кубанские производители представили свой товар. С полудня работаеет экспозиция Центра национальных культур.

- Более того, все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально оборудованной площадке, - уточняют в краевом администрации.

Напомним, на всей территории региона организуют свыше двух тысяч концертов, выставок, спортивных состязаний и других тематических мероприятий.