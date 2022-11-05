На Новый год многие едут в Сочи

Цена проживания в сочинском отеле на новогодние праздники достигает 2 млн рублей. Сайт kuban.kp.ru проанализировал стоимость отдыха на курорте.

Россияне активно бронируют проживание в отелях Сочи. По данным мэрии курорта, на горнолыжных склонах спрос традиционно высок.

- Отели заполнены на 80% в горах, - уточнили в администрации.

Между тем, по оценкам экспертов, рост цен еще впереди. Пик бронирований придется на начало декабря. В это время прогнозируется увеличение стоимости проживания в гостиничных номерах на 15-20%.

К слову, часть отелей экстра-класса уже предлагают семидневное проживание за 2 млн рублей. Но и в Лазаревском районе можно найти вполне бюджетный вариант от 820 рублей за сутки на новогодние праздники.