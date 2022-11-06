Число поддельных купюр в Адыгее снизилось на 40%

Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким как в Адыгее, так и в целом по стране. Фото: МВД по РА

В Адыгее заметно снизилось число поддельных купюр. В третьем квартале этого года банки обнаружили и передали в полицию девять фальшивых банкнот. Две из них номиналом 1000 рублей, три - 2000 и четыре пятитысячные.

- Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким как в Адыгее, так и в целом по стране. За июль - сентябрь в регионе банки выявили на 40% меньше купюр, чем во втором квартале текущего года, - сообщила заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по Республике Адыгея Ирина Одинцова.

К слову, определить подделку можно и самостоятельно. На купюре необходимо проверить водяные знаки и защитную нить, рельефные надписи и скрытые изображения, которые можно разглядеть при изменении угла купюры. Для того чтобы увидеть необходимые детали, стоит смотреть на банкноту на просвет.

Ранее сообщалось, что в Адыгее жители увеличили накопления на банковских счетах на 6,5%. Общая сумма денег составила 39,4 млрд рублей.