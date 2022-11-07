СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек после обрушения балкона в Сочи

Трагедия унесла жизни 60-летнего мужчины и 37-летней женщины. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”. В Сочи погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина в результате обрушения балкона на улице Донской в Центральном районе.

- Вечером 6 ноября 2022 года двое мужчин и женщина находились в съемной квартире, расположенной на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Донской Сочи. Когда граждане вышли на балкон, произошло его обрушение, - напомнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия унесла жизни 60-летнего мужчины и 37-летней женщины. Они получили травмы несовместимые с жизнью. 46-летний пострадавший на данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели двух человек во время обрушения балкона в Сочи. Ход расследования контролирует руководитель СКР по краю Андрей Маслов.