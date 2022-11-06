Следователи начали проверку по факту гибели двух человек во время обрушения балкона в Сочи

На месте ЧП работают следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели двух человек во время обрушения балкона в Сочи. Ранее сообщалось, что в Сочи 6 ноября произошло ЧП на улице Донской, 13. Около 19:15 обрушился балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

- В настоящее время на месте продолжают работать следователи и следователи-криминалисты СКР по краю, проводится осмотр места происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В том числе проверяется техническое состояние конструкции балконной плиты. Ход и результаты проверки руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым поставлены на контроль.

Напомним, трое человек находились на балконе, когда он обрушился. В результате полученных травм 60-летний мужчина и женщина скончались на месте. 46-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Дом является общежитием, 1958 года постройки. Не является аварийным. По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, штаб возглавляет заместитель главы города Вадим Снегирев.

Причина обрушения балкона до сих пор устанавливается.

Привлекается от РСЧС 39 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек, 3 единицы техники.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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