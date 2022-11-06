Инцидент произошел на улице Донская, 13 в Центральном районе. Фото: ГУ МЧС России

В Сочи 6 ноября около 19:15 произошло ЧП. Балкон вместе с людьми обрушился с пятого этажа пятиэтажного жилого дома. Люди вышли подышать свежим воздухом и посмотреть на ночной Сочи. Ничего не предвещало беды, как вдруг балкон полетел прямо на асфальт. Инцидент произошел на улице Донской, 13 в Центральном районе.

Что известно о погибших и пострадавших после обрушения балкона в жилом доме в Сочи 6 ноября 2022

- Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В момент обрушения балкона на нем находились три человека. Все они упали с высоты пятого этажа и получили травмы различной степени тяжести. Двое погибли на месте. К сожалению, 60-летнего мужчину и 40-летнюю женщину не удалось спасти. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Один человек находится в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Один из пострадавших, 46-летний мужчина, находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают следователи и криминалисты СКР по краю, проводится осмотр, проверка обстоятельств происшествий. Устанавливается техническое состояние бетонной плиты.

Дом является общежитием, 1958 года постройки. Не аварийный. По поручению главы города Алексея Копайгородского на месте работают специалисты администрации, штаб возглавляет заместитель главы города Вадим Снегирев.

Ранее сообщалось, что причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет. Угроза дальнейшего обрушения отсутствует. На месте работают городские экстренные службы.

— По результатам проверки действиям лиц, ответственных за надлежащее обслуживание и своевременную проверку технического состояния, а также за текущий и капитальный ремонт жилого дома, будет дана правовая оценка, — заявили в ведомстве.

Привлекается от РСЧС 39 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек, 3 единицы техники.