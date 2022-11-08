В Сочи появится 79 платных парковок

Платные парковки помогут курорту расширить источники наполнения Дорожного фонда. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют оборудовать 79 платных парковок. В администрации уже определили улицы, где появятся новые стоянки. Платные парковки помогут курорту расширить источники наполнения Дорожного фонда.

- Поручил департаменту транспорта активно участвовать во всех краевых и федеральных программах и государственно-частных проектах, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте установят 13 зарядных станций, и всего их в городе будет уже около 30.

Ранее сообщалось, что расходы на содержание и ремонт дорог в Сочи увеличились в 2,3 раза.