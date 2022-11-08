Жителю Адыгеи за хранение наркотиков дали 3,6 года условно

Местный житель незаконно приобрел части наркосодержащего растения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителя Адыгеи осудили за хранение наркотиков. Мужчине дали 3,6 года условно.

- В суде установлено, что в августе 2022 года местный житель незаконно приобрел части наркосодержащего растения, высушил их и измельчил, получив наркотическое средство, которое хранил у себя дома и в хозяйственных постройках вплоть до их обнаружения сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике задержали 17-летнего подростка и двух его друзей за сбыт наркотиков. У парней обнаружили около 90 граммов запрещенного вещества.