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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:20

Жителю Адыгеи за хранение наркотиков дали 3,6 года условно

Мужчина использовал запрещенное вещество в личных целях
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местный житель незаконно приобрел части наркосодержащего растения

Местный житель незаконно приобрел части наркосодержащего растения

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителя Адыгеи осудили за хранение наркотиков. Мужчине дали 3,6 года условно.

- В суде установлено, что в августе 2022 года местный житель незаконно приобрел части наркосодержащего растения, высушил их и измельчил, получив наркотическое средство, которое хранил у себя дома и в хозяйственных постройках вплоть до их обнаружения сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике задержали 17-летнего подростка и двух его друзей за сбыт наркотиков. У парней обнаружили около 90 граммов запрещенного вещества.