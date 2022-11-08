Адыгея продолжает оказывать помощь подшефному Геническому району. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Адыгея продолжает оказывать помощь подшефному району. Майкоп направил в Геническ более 1 тысячи коробок гуманитарного груза.

- Мы понимаем, в какой сложной ситуации находятся жители нашей подшефной территории, поэтому будем оказывать им посильную помощь и продолжим всестороннее содействие в развитии и восстановлении Генического района, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

В Геническ были направлены товары первой необходимости, продукты, а также настенные газовые котлы, топливо и оборудование для ремонта учебных заведений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе оказывается поддержка мобилизованным. Студенты из Адыгеи шьют спальные мешки участникам спецоперации на Украине. Около 30 человек ежедневно шьют спальники в поддержку военнослужащих.