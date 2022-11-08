Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

Суд оставил без изменений приговор за взятки бывшей начальнице налоговой службы Туапсе. Он вступил в законную силу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, экс-начальница налоговой службы Елена Семеняк в 2013 году решила получить взятку от директора строительной фирмы. Женщина предложила предпринимателю за крупную сумму возместить предприятию НДС за третий квартал 2013 года - 9 026 234 рубля. Директору фирмы, в свою очередь, было необходимо подписать договор об аренде коттеджа с родственницей начальницы налоговой, после чего передать 4,5 миллиона рублей в качестве взятки.

Как оказалось, такую сделку подсудимая предлагала предпринимателю не один раз. В 2013 году он все же согласился, опасаясь налоговых проблем. Предприниматель перевел деньги на счет матери женщины. После этого налог на добавленную стоимость за третий квартал, как и обговаривалось, был возмещен.

В июле 2022 года Елене Семеняк назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 90 миллионов рублей штрафа. Также женщине на три года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

- Не согласившись с приговором, Семеняк обжаловала его в Краснодарский краевой суд, однако судебная коллегия не нашла оснований для его изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.