Кубань присоединилась ко всероссийской акции «Экодиктант» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань присоединилась ко всероссийской акции «Экодиктант». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Экодиктант» проходит в очном и дистанционном форматах. Цель проекта - формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережном отношении к природе.

В Краснодарском крае акцию проводит Эколого-биологический центр. Всего организовано более 100 площадок – к участию приглашают всех жителей Кубани.

«Экодиктант» завершится уже 27 ноября. Зарегистрироваться желающие могут на сайте акции. После проведения каждому участнику вручат сертификат.