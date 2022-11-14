Кубань присоединилась ко всероссийской акции «Экодиктант» Фото: admkrai.krasnodar.ru
Кубань присоединилась ко всероссийской акции «Экодиктант». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Экодиктант» проходит в очном и дистанционном форматах. Цель проекта - формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережном отношении к природе.
В Краснодарском крае акцию проводит Эколого-биологический центр. Всего организовано более 100 площадок – к участию приглашают всех жителей Кубани.
«Экодиктант» завершится уже 27 ноября. Зарегистрироваться желающие могут на сайте акции. После проведения каждому участнику вручат сертификат.