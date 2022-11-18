Росрыболовство запретило ловить барабулю в Сочи размером меньше 8,5 сантиметра

Сезон добычи барабули стартовал в Сочи. Фото: Архив "КП"

В Росрыболовстве запретили рыбакам ловить барабулю размером меньше 8,5 сантиметра. В Сочи начался сезон рыбалки. Ноябрь-декабрь считается самым удачным временем года для ловли барабули. К этому времени рыба становится более жирной и питательной.

- Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 сантиметра запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год, - рассказал РИА старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела Геннадий Голуб.

Ранее сообщалось, что сезон добычи барабули стартовал в Сочи. Самый большой улов приходится на ноябрь и декабрь. За два месяца рыбакам нужно успеть сделать запасы на весь год.