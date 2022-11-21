Глава МИД Венгрии участвует в форуме атомной отрасли в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Фото: соцсети

В Сочи открылся международный форум атомной отрасли. На него лично приехал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

- "Атомэкспо" — одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии, - написал Петер Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, строительство второй очереди АЭС в Пакше играет ключевую роль. В первую очередь, это важно для энергобезопасности Венгрии.

Ранее сообщалось, что международный форум атомной отрасли открылся в Сочи. Он будет проходить в Сириусе до 22 ноября.