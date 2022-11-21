Мобильный комплекс остановится в станицах Старовеличковской и Калининской Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Калининский район Кубани. Врачи Краевой клинической больницы №1 проведут прием жителей муниципалитета с 22 по 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, 22 и 23 ноября комплекс остановится в станице Старовеличковской. А 24 ноября запланирован прием пациентов в станице Калининской.

Жители смогут сдать общий анализ крови, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать флюорографию легких, маммографию и электрокардиографию. После этого терапевт проконсультирует пациентов.

- Специалисты проверят состояние здоровья жителей и при необходимости оперативно направят их на дальнейшее лечение, - отметили в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что мобильный комплекс посетит Калининский район в рамках стартовавшей Всероссийской недели популяризации подсчета калорий.