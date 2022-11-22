Мужчину будут судить Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину, ударившего приятеля вилами в живот. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Случай, который едва не закончился трагедией, произошел в Усть-Лабинске. Тогда обвиняемый пришел по приглашению к своему приятелю. Компания выпивала во дворе дома, но в какой-то момент хозяин и гость повздорили. Конфликт накалился настолько, что обвиняемый схватил вилы и ударил ими приятеля в живот.

Пострадавшего мужчину экстренно доставили в больницу. Тем временем на его гостя завели уголовное дело.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчину ударил ножом знакомого во время застолья. На приезжего из Красноярска завели уголовное дело.