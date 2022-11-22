Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Lada насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне ближе к 23:00 в Кавказском районе. Предварительно, 39-летний водитель Lada Priora, проезжая по автодороге Тбилисская - Кропоткин, сбил мужчину, личность которого не установлена. Пешеход в момент аварии двигался по проезжей части в попутном направлении.

В результате от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейском районе в ДТП погиб 62-летний водитель BMW. Иномарка столкнулась с автобусом, который от удара отбросило на другую легковушку.