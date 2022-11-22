Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани осудят мужчину, пристегнувшего сожительницу наручниками к батарее. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Тимашевском районе. Мужчина поссорился с сожительницей и во время спора приковал ее наручниками к батарее. Оставив женщину в таком положении, он ушел на работу.

Она, в свою очередь, не могла позвонить и попросить о помощи из-за нехватки средств на счету телефона. Спустя несколько часов женщине помог позвонивший соцработник, которому она обо всем рассказала.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Усть-Лабинске осудят мужчину, ударившего приятеля вилами в живот. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.