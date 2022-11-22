Скандальный арт-объект, вызвавший у жителей Кубани сексуальные ассоциации, демонтировали

"Капля". Фото: Ева МУР

Скандальный арт-объект "Капля", вызвавший у жителей Кубани сексуальные ассоциации, демонтировали. Его отвезли исправлять, согласно проекту. По проекту "Капля" не должна иметь ножки постамента. А именно это, как считают многие, придает ей сходство с секс-игрушкой из интимного магазина.

- Подрядчик исправит основание, разгладит неровности и объект вернется обратно, - сообщили "КП" - Кубань" в администрации Северского сельского поселения.

К слову, сквер создан в центре поселка буквально с нуля по программе "Комфортная городская среда". Он возник на месте бывшей лодочной станции. Потому все здесь выполнено в память о большой воде. На дне бывшего искусственного пруда - арт=объекты, олицетворяющие подводный мир. А последняя капля - та самая - в центре сквера. Его открытие планируется еще только весной следующего года. Но скандальная история с "Каплей" вызвала буквально паломничество в Северскую.

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