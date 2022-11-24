Мужчина разгуливал с ружьем рядом с местным торговым центром

Четыре человека погибли после стрельбы в Крымске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Стрельба произошла днем 24 ноября у торгового центра «Славянский». Мужчина с ружьем разгуливал по улице. Момент выстрела в одного из прохожих успели заснять очевидцы.

Предварительно, жертвами стали четыре человека, включая самого стрелка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

- Выясняем обстоятельства случившегося, – прокомментировали «КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.