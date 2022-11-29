На Кубани осудят мужчину, избившего доской соседа и его сына. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в июле 2022 года в станице Старотитаровской Темрюкского района. Местная жительница опубликовала в соцсетях информацию о жестоком избиении. Позже следователи начали проверку и завели уголовное дело.

По данным следствия, мужчина долго конфликтовал с 61-летним соседом. В тот вечер он встретил его около своего дома. Мужчина в это время шел вместе с 18-летним сыном.

- Между ними вновь возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес соседу не менее одного удара деревянной доской в область головы, от чего мужчина упал на землю. В результате противоправных действий фигуранта здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Заступиться за мужчину попытался его сын. Но в ответ обвиняемый также ударил его доской - более восьми раз.

На время расследования мужчину заключили под стражу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.