Работы завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям двух поселков Адыгеи вернули газ. Специалисты завершили плановые работы в Майкопском районе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, газоснабжение в поселках Удобном и Совхозном приостановили 28 ноября. Без блага цивилизации в поселениях остались более тысячи домов. Позже время работ продлили. А на базе детсада №19 в поселке Удобном организовали пункт временного размещения жителей.

- Работы по восстановлению газоснабжения полностью завершены. Подача газа в сети возобновлена, - сообщили в ЕДДС Майкопского района.