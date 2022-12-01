Молодежный парламент Адыгеи обучили общению с населением через соцсети

Во время круглого стола участников семинара обучили общению с населением через соцсети. Фото: пресс-служба МГТУ

Центр управления регионом Адыгеи провел круглый стол для молодежного парламента при Госсовете-Хасэ РА и студентов факультета экономики и управления МГТУ. Темой обсуждения стал закон о госпабликах. Также во время круглого стола поговорили, нужно ли политику вести социальные сети и какой контент создавать для целевой аудитории.

- В медиапространстве личный бренд политика - сложная конструкция. Его нужно аккуратно и грамотно выстраивать. До молодежи нужно доносить, важность самопрезентации в социальных сетях и как она помогает в карьерном развитии», - рассказал руководитель ЦУР Адыгеи Казбек Коджешау.

В конце встречи прошла игра «Главный в регионе». А также защита участниками семинара презентаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студенты Майкопского университета рассказали о практике в ЦУР Адыгеи. Ребята научились работать с системами обратной связи.