На Кубани уничтожат 20 тысяч свиней из-за вспышки чумы

На Кубани зафиксировали очаг африканской чумы свиней Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На Кубани зафиксировали очаг африканской чумы свиней. Из-за вспышки в крае уничтожат 20 тысяч животных.

- В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края очагом заболевания признан ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном Александровского сельского поселения, - сообщил в Telegram-канале глава района Роман Бублик.

В карантинной зоне находятся территории радиусом 10 километров от очага инфекции. Среди них - поселки Степной, Яснопольский, хутор Рассвет, поселок Симоновка, село Александровка, а также поселки Широчанка, Садовый и хутор Зеленая Роща.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проводятся необходимые мероприятия, которые помогут остановить распространение АЧС.