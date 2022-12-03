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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:57

На Кубани уничтожат 20 тысяч свиней из-за вспышки чумы

Проводятся мероприятия, которые помогут предотвратить распространение АЧС
Валерия ГОДОВНИКОВА
На Кубани зафиксировали очаг африканской чумы свиней

На Кубани зафиксировали очаг африканской чумы свиней

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На Кубани зафиксировали очаг африканской чумы свиней. Из-за вспышки в крае уничтожат 20 тысяч животных.

- В Ейском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края очагом заболевания признан ССГЦ ООО «Торговый дом «Ясени» в поселке Степном Александровского сельского поселения, - сообщил в Telegram-канале глава района Роман Бублик.

В карантинной зоне находятся территории радиусом 10 километров от очага инфекции. Среди них - поселки Степной, Яснопольский, хутор Рассвет, поселок Симоновка, село Александровка, а также поселки Широчанка, Садовый и хутор Зеленая Роща.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проводятся необходимые мероприятия, которые помогут остановить распространение АЧС.