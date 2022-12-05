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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:19

«Робокошечку» представили на конгрессе молодых ученых в Сочи

На сборку «животного» ушла неделя
Ангелина НАЗАРЧУК
Ее разработчиком является Георгий Бондарь.

Ее разработчиком является Георгий Бондарь.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи состоялся второй конгресс молодых ученых. На мероприятии представили «Робокошечку». Ее разработчиком является Георгий Бондарь.

- В отличии от робопса, кошка-робот не несет на себе гранатомета или других вооружений, она дарит людям умиление и гармонию, - рассказал Георгий Бондарь.

Робот умеет мяукать, мурлыкать и даже реагируют на поглаживания. Как отмечает изобретатель, на сборку «животного» ушла неделя. Теперь Георгий Бондарь думает над полезным применением «кошечки».

Ранее сообщалось, что в Сочи на конгрессе молодых ученых представили одежду из будущего за 48 тысяч рублей. В комплект входят кроссовки с вентиляцией и автоматической шнуровкой, худи и подогреваемые джоггеры.