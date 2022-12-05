Этот дом был памятником архитектуры. Фото: https://arch-sochi.ru/

Прокуратура начала проверку по факту сноса памятника архитектуры в Сочи. Об этом сообщили в ведомстве.

- Прокуратура Хостинского района г. Сочи в результате мониторинга средств массовой информации выявила публикацию о сносе архитектурного памятника с вековой историей, расположенного в Хостинском районе по улице Депутатской. По факту сноса указанного объекта без разрешительной документации организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, еще год назад бывший корпус санатория "Москва" работал как мини-отель под названием "Теремок". Но летом персонал уволили, а гостиницу закрыли на реконструкцию.

Сейчас адресу бывшего санатория "Москва" строения больше нет. Корреспондент "КП"- Кубань" обнаружил там горы строительного мусора.

В администрации Сочи подтвердили, что дом был снесен без каких-либо разрешений.