В мэрии Сочи объяснили, почему решили «вывесить белье на веревках» как новогоднюю гирлянду

Такая подсветка появилась в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В мэрии Сочи объяснили, почему решили «вывесить белье на веревках» как новогоднюю иллюминацию.

- В Сочи в советские времена многоквартирные жилые дома были связаны между собой бельевыми веревками на кронштейнах. Такое можно увидеть во многих прибрежных городах, морской бриз быстро сушит белье, и это механизм местные жители - сочинцы - всегда использовали. В этом году одну из улиц курорта было решено украсить к Новому году, используя такой добрый местный колорит. Световая иллюминация в виде одежды и белья висит на сочинском Проспекте Пушкина, протяжённость которого составляет всего 200 метров. Гиды Сочи называют его одним из самым коротких проспектов в мире, - объяснили kuban.kp.ru в городской администрации оригинальную идею подсветки.

Напомним, курортный Сочи одним из первых облачился в новогодний наряд. Город-праздник светится круглый год. Но только к Новому году особенно оригинален.