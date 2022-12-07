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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:51

В Сочи прибыло 250 школьников на Всероссийские соревнования по самбо

На курорте уроки самбо посещают около 22 тысяч человек
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Сочи стартовали Всероссийские соревнования по самбо среди школьников. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи стартовали Всероссийские соревнования по самбо среди школьников. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи стартовали Всероссийские соревнования по самбо среди школьников. Со всей страны на курорт прибыло 250 спортсменов.

- Сочи не в первый раз становится площадкой для проведения масштабного спортивного мероприятия. Задействуются объекты олимпийского наследия, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников. - Участие в соревнованиях также принимают 10 сочинских самбистов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи 400 спортсменов приняли участие в турнире по абсолютно реальному бою. В городе проводится масштабная работа патриотической направленности.