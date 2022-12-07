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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:00

Работу фотовыставки с героями СВО в Сочи продлили до 15 декабря

Выставка работает каждый день
Валерия ГОДОВНИКОВА
Под фотографиями нанесен специальный QR-код для знакомства с подвигами героев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Под фотографиями нанесен специальный QR-код для знакомства с подвигами героев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продлили работу фотовыставки с героями спецоперации на Украине. До 15 декабря жители и гости курорта могут узнать о подвигах и мужестве российских военнослужащих.

- Под каждой фотографией нанесен специальный QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт спецпроекта и узнать историю героя и его подвига, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», выставка работает ежедневно. Познакомиться с экспозицией можно на площади Южного мола.