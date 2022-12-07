Проводится проверка Фото из архива КП

Прокуратура организовала проверку после нападения мужчины на 13-летнего подростка в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, все произошло накануне, 6 декабря, в многоэтажке по улице Командорской, 5/1. Житель дома набросился в подъезде на 13-летнего мальчика и повалил его на пол. Причиной агрессии стало, по словам самого мужчины, то, что подросток периодически стучал в его входную дверь.

У пострадавшего школьника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому, ушиб левого бедра и ссадины нижней губы и в области шеи.

- Отделом полиции УМВД России по Краснодару организовано проведение проверки в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры края, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.