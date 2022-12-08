В Сочи проведут более 30 мероприятий в День Героев Отечества

На 45 медиаэкранах города разместили портреты Героев нашей страны. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По всей России 9 декабря традиционно отмечают День Героев Отечества. В этот праздник в Сочи проведут более 30 мероприятий.

- Этот день посвящен тем, кто честно и преданно служит своей стране, живет и работает во благо интересов Родины, - подчеркнула замглавы Сочи Галина Москалева. - Во всех внутригородских районах города состоится торжественное возложение цветов к воинским мемориалам. В учреждениях культуры пройдут выставки, патриотические беседы и исторические лекции.

Чтобы узнать подробнее о личностях героев СВО и их подвигах на площади Южного мола продолжает работать фотовыставка. Также по всему города на медиаэкранах разместили портреты Героев и участников спецоперации, Героев СССР и России и Героев Социалистического труда..

Кроме того, в праздничный день 300 юнармейцев примут присягу на площади Флага.

СПРАВКА «КП»

День Героев Отечества установлен в 2007 году. Изначально ведет свою историю от Дня георгиевских кавалеров, который был утвержден в нашей стране в 1769 году.