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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:21

В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников

Постановление опубликовано на сайте региональной администрации
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональной администрации.

В документе говорится о том, что над территорией края временно нельзя использовать беспилотные гражданские воздушные суда.

Под запрет не попадают беспилотники органов госвласти региона и подведомственных им учреждений, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления в крае, организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и организаций, заключивших договоры с органами госвласти региона и подведомственными им учреждениями.

- Владельцам беспилотных гражданских воздушных судов обеспечить неукоснительное соблюдение Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, - отмечено в постановлении.

Период, на который введен временный запрет, в документе не указан.