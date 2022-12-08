В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае с 12 декабря запретят использование беспилотников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте региональной администрации.

В документе говорится о том, что над территорией края временно нельзя использовать беспилотные гражданские воздушные суда.

Под запрет не попадают беспилотники органов госвласти региона и подведомственных им учреждений, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления в крае, организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и организаций, заключивших договоры с органами госвласти региона и подведомственными им учреждениями.

- Владельцам беспилотных гражданских воздушных судов обеспечить неукоснительное соблюдение Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, - отмечено в постановлении.

Период, на который введен временный запрет, в документе не указан.