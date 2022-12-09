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НовостиОбщество9 декабря 2022 10:58

В минтрансе Кубани рассказали о штрафах за использование беспилотников

Временный запрет на использование дронов вводят с 12 декабря
Светлана ОВДЕЙ
Временный запрет вводится с 12 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временный запрет вводится с 12 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани с 12 декабря временно запретят запускать беспилотники. В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали о штрафах за использование дронов.

Так, по статье 11.4 КоАП РФ граждане при запуске беспилотников заплатят от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц установлен штраф от 50 до 150 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит ответственность от 350 до 500 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, под запрет не попадают дроны, используемые органами госвласти региона и подведомственные им учреждения, федеральными органами госвласти, органами местного самоуправления.

Также использовать беспилотники могут организации, выполняющие государственный оборонный заказ, и организации, работающие по договору с органами госвласти региона и подведомственными им учреждениями.

Временное ограничение вводят для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в крае.