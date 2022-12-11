Обновленную набережную Майкопа за выходные посетили сотни человек

Зона отдыха собрала за выходные сотни посетителей. Фото: https://t.me/muratkumpilov
В Майкопе завершены работы по благоустройству набережной. Зона отдыха собрала за выходные сотни посетителей.
- В рамках проекта проделана масштабная работа по укреплению более 2,5 км береговой зоны реки Белой, благоустройству нижнего яруса парка, прогулочной и игровой территорий, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Дети покоряют новый скалодром. Фото: https://t.me/muratkumpilov
Жители и гости республиканской столицы в этот теплый день семьями гуляют по обновленной набережной. Дети покоряют скалодром, а молодежь фотографируется возле нового арт-объекта - золотого яблока.