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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:42

Обновленную набережную Майкопа за выходные посетили сотни человек

Территорию оснастили новыми прогулочными тропинками
Валерия ГОДОВНИКОВА
Зона отдыха собрала за выходные сотни посетителей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Зона отдыха собрала за выходные сотни посетителей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе завершены работы по благоустройству набережной. Зона отдыха собрала за выходные сотни посетителей.

- В рамках проекта проделана масштабная работа по укреплению более 2,5 км береговой зоны реки Белой, благоустройству нижнего яруса парка, прогулочной и игровой территорий, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Дети покоряют новый скалодром. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Дети покоряют новый скалодром. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Жители и гости республиканской столицы в этот теплый день семьями гуляют по обновленной набережной. Дети покоряют скалодром, а молодежь фотографируется возле нового арт-объекта - золотого яблока.