Сочинские юнармейцы высадили более 30 деревьев в День Героев Отечества

«Сад Дружбы» был заложен сочинскими школьниками в рамках Года экологии. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сочинские юнармейцы и сотрудники водоканала высадили деревья в День Героев Отечества. «Сад Дружбы» пополнился более 30 саженцами черешни. Мероприятие провели с целью почтить память героев.

- «Сад Дружбы» был заложен сочинскими школьниками в рамках Года экологии, объявленного по инициативе главы города Алексея Копайгородского. Очень значимо, что молодежь принимает активное участие в подобных акциях, узнает больше об истории родной страны и делает ее лучше, – рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Школьники продолжат уход за новыми насаждениями. Выращивание проводится без применения удобрения и химикатов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи в честь Дня Героев Отечества провели более 30 мероприятий. На медиаэкранах города разместили портреты героев и участников СВО. Также в праздничный день 300 юнармейцев приняли присягу на площади Флага.