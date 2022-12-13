Мужчина шел по проезжей части Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 23-летний водитель микроавтобуса насмерть сбил 43-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне, 12 декабря, в станице Незамаевской Павловского района. Предварительно, водитель за рулем Peugeot Boxer не заметил 43-летнего мужчину и сбил его. Тот, в свою очередь, шел по проезжей части, несмотря на тротуары.

- В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымском районе грузовик насмерть сбил 80-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре».