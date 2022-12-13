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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:17

Депутат ЗСК отправил детям Донбасса 15 тонн подарков к Новому году

Сладостями и фруктами загрузили две фуры
Источник:kp.ru
Фото: Арменак Тозлян

Фото: Арменак Тозлян

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменак Тозлян собрал сладкие подарки и фрукты, которые передадут детям Донбасса в канун Нового года.

Два грузовика с мандаринами, киви, яблоками, лимонами и сладкими подарочными наборами накануне отправились из Сочи в Донецкую народную республику. Подарки будут раздавать в детских садах и социальных учреждениях.

Кроме того, машины также загрузили крупами, макаронными изделиями и другими продуктами питания с длительным сроком хранения, которые передадут жителям ДНР.

Фото: Арменак Тозлян

Фото: Арменак Тозлян

- Депутаты Краснодарского края постоянно оказывают помощь мобилизованным гражданам и их семьям. По личной инициативе в канун Нового года хотелось бы передать подарки детям Донецкой народной республики. Мы очень надеемся, что эти подарки принесут им лучики счастья и радости. Участие каждого делает всех нас сильнее, - отметил Арменак Тозлян.

Первый гуманитарный груз, который собирали депутаты Краснодарского края, отправился в Донецкую народную республику еще в марте. Тогда жителям Донбасса передали сухие пайки и другие продуктовые наборы, товары первой необходимости, а также оргтехнику, принтеры, телефоны и многое другое.