В Адыгее пройдет форум «Госпаблики»

Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦУР Адыгеи проведет форум «Госпаблики. Вектор развития диалога власти и общества». Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря.

- Федеральные и региональные спикеры расскажут, зачем нужны госпаблики, как их вести, как использовать для коммуникации с жителями региона, — сообщили в ЦУР Республики Адыгея.

В завершении встречи пройдет награждение. Победителям и призерам регионального конкурса «Лучший госпаблик - 2022» вручат призы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее Центр управления регионом отметил 2 года со дня открытия. ЦУР занимается мониторингом и обработкой обращений граждан.