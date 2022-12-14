В Адыгее пройдет форум «Госпаблики»

Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря
Фото: Евгения ГУСЕВА
ЦУР Адыгеи проведет форум «Госпаблики. Вектор развития диалога власти и общества». Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря.
- Федеральные и региональные спикеры расскажут, зачем нужны госпаблики, как их вести, как использовать для коммуникации с жителями региона, — сообщили в ЦУР Республики Адыгея.
В завершении встречи пройдет награждение. Победителям и призерам регионального конкурса «Лучший госпаблик - 2022» вручат призы.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее Центр управления регионом отметил 2 года со дня открытия. ЦУР занимается мониторингом и обработкой обращений граждан.