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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:12

В Адыгее пройдет форум «Госпаблики»

Мероприятия будут транслировать в прямом эфире
Валерия ГОДОВНИКОВА
Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря

Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря

Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦУР Адыгеи проведет форум «Госпаблики. Вектор развития диалога власти и общества». Онлайн-трансляция мероприятия состоится 15 и 16 декабря.

- Федеральные и региональные спикеры расскажут, зачем нужны госпаблики, как их вести, как использовать для коммуникации с жителями региона, — сообщили в ЦУР Республики Адыгея.

В завершении встречи пройдет награждение. Победителям и призерам регионального конкурса «Лучший госпаблик - 2022» вручат призы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее Центр управления регионом отметил 2 года со дня открытия. ЦУР занимается мониторингом и обработкой обращений граждан.