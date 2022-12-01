ЦУР – это масштабный проект, созданный по поручению Президента России Владимира Путина во всех субъектах страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее Центр управления регионом отметил 2 года со дня открытия. ЦУР – это масштабный проект, созданный по поручению Президента России Владимира Путина во всех субъектах страны.

Центр управления регионом является важной связующей между населением и органами власти. Ежедневно туда поступают обращения местных жителей. ЦУР, в свою очередь проводит ряд исследований.

- Социологические исследования помогают выяснить, что жители региона думают о работе органов региональной власти. Понять отношение людей к той или иной социально-значимой теме, выявить проблему. Например, последние онлайн-опросы и фокус-группы прошли темам: «Общественный транспорт, остановки и маршруты Республики Адыгея», «Проблемы в сфере предоставления ЖКУ», – прокомментировали в ЦУР Адыгеи.

Кроме того, республиканский ЦУР проводит семинары для молодежи. Летом организуют практику для студентов, где ребята учатся работать с системами обратной связи.

Одним из примеров обратной связи служат прямые эфиры. За 2022 год представители органов власти ответили на вопросы граждан во время трансляции 40 раз