Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 18-летний водитель без прав насмерть сбил 56-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла накануне, 13 декабря, в Белореченском районе. Водитель ВАЗ ближе к 03:00 проезжал по трассе Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск.

Предварительно, 56-летний мужчина в этот момент переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель, не заметив пешехода и не успев притормозить, сбил его.

- В результате ДТП пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Павловском районе 23-летний водитель микроавтобуса насмерть сбил 43-летнего пешехода. Мужчина скончался до приезда медиков.