В Адыгее увеличивают мощность электроподстанций

В республике устраняют проблему дефицита электроэнергии. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее увеличивают мощность электроодстанций. В республике устраняют проблему дефицита энергии.

- В прошлом году была проведена реконструкция с увеличением мощности двух подстанций, в этом году – еще шести. Уже в январе они будут готовы к приему нагрузок от потребителей, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», электромощностями также оснастят экокурорт «Лагонаки» и рекреационный комплекс «Даховская поляна». Это же касается нового микрорайона в Майкопе - Михайлово.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в новом микрорайоне города одну из улиц назвали именем Героя России Владимира Жоги, погибшего во время спецоперации.Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи.