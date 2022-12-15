На выставке представят работы 12 мастеров Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Выставка «На пороге Рождества» откроется в Краснодаре. Экспозиция начнет работу 16 декабря в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На выставке представят работы 12 кубанских мастеров декоративно-прикладного искусства. Композиции посвящены празднику Рождества и Году культурного наследия народов России.

- 12 мастеров объединились в выставочном пространстве для создания светлой праздничной атмосферы. Каждый из них украсил Рождественскую звезду из соломки, демонстрируя любимую технику и создавая общее созвездие, посвященное традиционным ремеслам России и Кубани, - отметили в пресс-службе ведомства.

Посетить выставку можно до 22 января по улице Красной, 15. Экспозиция откроется на втором этаже. Уточняется, что посетить ее также можно по Пушкинской карте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре открылась выставка «Сильные духом». Экспозиция, посвященная 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, продолжит работу до 5 февраля.